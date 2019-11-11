Революция с балалайкой в руках

В Crocus City Hall прошел концерт рэпера Noize MC в сопровождении сэмплеров, рок-группы и оркестра русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии. Зачем флагману отечественной альтернативной музыки потребовались балалайки, рассказывает Борис Барабанов.

Концерт Noize MC, Ивана Алексеева, в «Крокусе» не был первым в наших краях выступлением рэпера в сопровождении оркестра. Такой формат практиковали, например, Баста и L’One. Иван Алексеев выбрал для новой программы оркестр народных инструментов. Прежде всего потому, что Noize MC давно знает дирижера Евгения Алешникова, который когда-то был его преподавателем гитары в белгородской музыкальной школе. Но, конечно, не только поэтому.

Звук русских народных инструментов, особенно струнных, на подсознательном уровне ассоциируется у наших сограждан с понятием «патриотизм». Достаточно включить любую запись, например, Людмилы Зыкиной, чтобы всколыхнуть в памяти весь патриотический дискурс. При этом сам Noize MC далеко не фанат нынешних российских порядков, и его самые громкие номера последних лет — «Чайлдфри», «Все как у людей», «Люди с автоматами», «Почитай старших» и другие — это очень жесткие комментарии к устройству жизни в России. Исполняя весь свой нынешний репертуар с использованием балалаек и прочих «тотемных» для советского искусства инструментов, Иван Алексеев дает понять, что патриотизм — это не любовь к власти, а на балалайке можно сыграть что угодно, включая «Smells Like Teen Spirit», и это будет «качать» не хуже электронного бита и электрогитар.

В то же время у старшего поколения балалайка ассоциируется с советским лубком. В зале, заполненном примерно на три четверти, было достаточно зрителей, у которых эти ассоциации работали. Но большинство составляли люди, появившиеся на свет примерно в те времена, когда Иван Алексеев писал свои первые песни. И они тоже приняли новое звучание с энтузиазмом. Вполне возможно, они видели оркестр на концертах «Би-2» или Басты, но в программе Noize MC он работал не столько на масштаб зрелища, сколько, напротив, на сближение публики и артиста. Редко бывает, чтобы оркестру устраивали отдельную большую овацию, а балалаечника, играющего Nirvana, не отпускали со сцены. В зрелище, придуманном Иваном Алексеевым, была легкость, которую на иных «концертах с оркестром» встретишь редко.

Едва ли не впервые собрав своих поклонников в зале с мягкими креслами, Noize MC показал программу, адресованную семейному зрителю. Не одну песню он посвятил своей жене и детям, и его монологи, полные самоиронии, звучали органично. 34-летний Иван Алексеев отдавал себе отчет в том, что существенная часть публики — это его ровесники и на знакомые приметы семейной жизни они реагируют с пониманием. Песни «Плюс минус ноль», «Ругань из-за стены» и «Грабли» в аранжировках с оркестром были примером именно что семейного репертуара.

Были и песни, тесно связанные с отечественной поэтической традицией: «Сохрани мою речь» с разговорной преамбулой о судьбе Надежды и Осипа Мандельштамов, вариация на тему Летова «Все как у людей» и на тему Бродского «В темноте», а также «Почитай старших» — диалог с поэзией как таковой. Сложно вспомнить, кто еще из русских рэперов так активно работает с наследием «старших» и при этом так доступно и остроумно интегрирует его в собственные произведения. В этом смысле для нового поколения Noize MC — не просто кумир, но и просветитель.

Во второй части концерта Noize MC выступал в одиночестве, повесив на шею гитару и укулеле и подключив к микрофону и синтезатору луп-станцию. Весь звук своих песен, преимущественно раннего периода, в этой части он создавал сам, показав, что вполне может обойтись вовсе без аккомпаниаторов.

Третья часть шоу была решена в привычной для фанатов Noize MC конфигурации рок-группы с диджеем. В ней прозвучали самые острые и жесткие тексты музыканта. На сцене появились гости — Монеточка в «Чайлдфри» и Чача Иванов из «Наива» в «Устрой дестрой». Финишная прямая концерта и представляла собой полный «дестрой». Noize MC в этой программе показал не только необычный вариант оркестрового аккомпанемента, но и предстал перед публикой сразу в нескольких ипостасях — человека-оркестра, музыкального экспериментатора, рок-революционера, доброго папы и учителя русской словесности. Его следующий вызов — баттл с группой «Ленинград», который пройдет 23 ноября на стадионе ЦСКА.