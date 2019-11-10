За первые двое суток продано более 10 тыс. билетов на поезда в Крым

Пассажиры купили уже более 10 тыс. билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербург в Крым и обратно, передает «РИА Новости» сообщение компании «Гранд Сервис Экспресс». Самый популярный маршрут — Москва–Симферополь.

Продажи начались 8 ноября. В первые сутки было продано более 5 тыс. билетов, самыми активными покупателями стали жители Москвы и Подмосковья.

Первый поезд в Крым под названием «Таврия» с одноэтажными вагонами отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря, он будет следовать 43,5 часа. Поезда с двухэтажными вагонами начнут ходить из Москвы в Симферополь 24 декабря, время пути — 33 часа.

Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России направлений Москва—Санкт-Петербург.

Об ажиотаже вокруг прямых билетов в Крым читайте в материале “Ъ” «Билеты берут вагонами».