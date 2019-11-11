«Зениту» открыли путь

В воскресенье завершился 16-й тур чемпионата России. Лидер премьер-лиги «Зенит» начал второй круг с победы над «Арсеналом» — 1:0, после чего в его активе стало 36 очков. Более того, преимущество петербуржцев над конкурентами выросло. «Локомотив», сыгравший вничью 1:1 с «Краснодаром», они опережают на пять баллов. На шесть пунктов теперь от них отстают «Ростов», ЦСКА и тот же «Краснодар».

В центре внимания на старте второго круга был, прежде всего, матч «Локомотива» и «Краснодара» в Москве. Хотя и визит «Зенита» в Тулу таил определенную интригу, ведь «Арсенал» уже не раз доставлял неприятности клубу из Санкт-Петербурга и, например, в прошлом чемпионате России одолел его на своем поле со счетом 4:2 благодаря дублю Эванса Кангвы. Тем более нынешняя встреча команд состоялась на фоне довольно невразумительного выступления сине-бело-голубых в Лиге чемпионов, где они не смогли практически ничего противопоставить немецкому «РБ Лейпциг». В то же время туляки взяли верх над «Спартаком» на выезде.

В итоге «Зениту» и сейчас пришлось с ними помучиться, но на внутренней арене он добивается успеха, демонстрируя даже посредственный футбол. Чемпион страны победил, что называется, на классе, для чего ему хватило одного гола, который с передачи Вячеслава Караваева забил Сердар Азмун. Правда, ранее у того же Кангвы был великолепный шанс опять насолить петербуржцам, но замбиец не реализовал выход один на один с вратарем. Гостей в том эпизоде выручил Михаил Кержаков, к 32 годам наконец-то завоевавший, судя по всему, твердое место в основном составе. Несмотря на трудности, наставник «Зенита» Сергей Семак остался доволен. «Нам противостоял очень серьезный соперник,— отметил он на пресс-конференции.— Любой команде тяжело в Туле. В целом игра мне понравилась. Уходим на перерыв, связанный с матчами сборной, в хорошем настроении».

Между тем «Зениту» удалось убить в Туле двух зайцев — разоружить «Арсенал» и увеличить отрыв от преследовавшего его «Ростова» до шести очков. Точнее, ростовского зайца убил тамбовский волк. Причем дебютант премьер-лиги «Тамбов», на чьем логотипе действительно изображен этот хищник, в 16-м туре нанес команде Валерия Карпина уже второе поражение по ходу текущего чемпионата и с тем же результатом 2:1. Теперь тамбовчане выиграли и в гостях, а арендованный у «Спартака» нападающий Георгий Мелкадзе, сделавший дубль в первом круге, снова отметился голом. «Ростов» же второй раз подряд отдал матч, в котором имел все основания рассчитывать на благоприятный исход. С «Тамбовом» он вел 1:0 после первого тайма, а в 15-м туре и вовсе позволил «Краснодару» отквитать два мяча на последних минутах. Впрочем, главный тренер желто-синих Карпин сказал, что не видит ничего страшного. Однако, по его словам, собирается использовать паузу в чемпионате для того, чтобы встряхнуть игроков.

Тем временем ростовчан догнал ЦСКА, который буквально выцарапал три очка у «Сочи» на его поле. Армейцы дважды были вынуждены отыгрываться — сначала с 0:1, а потом и с 1:2. После второго пропущенного гола, забитого с пенальти, их наставник Виктор Гончаренко не на шутку разнервничался и выражал явное недовольство решением арбитра Станислава Васильева назначить 11-метровый. Но тот сполна «реабилитировался», когда вместе с боковым судьей не заметил, что мяч покинул пределы поля перед тем, как у красно-синих отличился Иван Обляков. А победу над худшей командой лиги гостям принес Федор Чалов. Кстати, у ЦСКА произошло еще одно радостное событие: на 85-й минуте вышел на замену Алан Дзагоев, который не играл из-за травмы больше года.

Окончательно все расставил по местам в верхней части турнирной таблицы матч «Локомотив»—«Краснодар». Каждый из них надеялся подняться на вторую позицию, и фаворита в этом противостоянии не было. Да, железнодорожники произвели мощное впечатление в недавней встрече Лиги чемпионов с «Ювентусом», когда изрядно потрепали итальянского гранда, но и сил они потратили очень много. К тому же из-за дисквалификации у них отсутствовал центральный защитник Ведран Чорлука, а травма выбила из их рядов еще и опорника Дмитрия Баринова. Разве что в заявке появились Антон Миранчук и Федор Смолов.

В концовке первого тайма хозяевам подыграл судья Владислав Безбородов, который ошибочно не зафиксировал нарушение правил при отборе мяча со стороны Жуана Мариу, после чего португалец раскрутил атаку, приведшую к результативному штрафному удару. Алексей Миранчук пробил в перекладину, а Гжегож Крыховяк подоспел на добивание. Но кубанцы успели ответить до перерыва своей голевой комбинацией, когда Ари создал комфортные условия для взятия ворот Маркусу Бергу. Чуть ранее Ари совершил и еще одно действие, причинившее весомый ущерб сопернику. Бразилец врезался в Крыховяка и фактически выключил системообразующего футболиста «Локомотива» из игры, да так, что того отвезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Во втором тайме потеря поляка, которого подменил находящийся пока не в оптимальных кондициях Антон Миранчук, стала постепенно сказываться, и «Краснодар» был близок ко второму голу. Подвела реализация, да и хозяева все-таки цепко оборонялись. Матч закончился боевой ничьей с обилием желтых карточек и жестких стыков. Таким образом, именно «Локомотив» занял вторую строчку в чемпионате, а «Краснодар» поравнялся с «Ростовом» и ЦСКА.

Александр Ильин