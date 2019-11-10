Глава РАН сообщил, что в России существенно сократилось количество научного плагиата

В России за последние годы существенно сократилось число случаев противозаконного присвоения результатов чужого научного труда, заявил ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. При этом он подчеркнул, что проблема продолжает оставаться серьезной.

«До возникновения мощных компьютерных программ, которые могли бы просматривать материалы и эффективно сопоставлять тексты, с ней было тяжело бороться»,— объяснил господин Сергеев. Он напомнил, что для пресечения хищений интеллектуальной собственности и для искоренения проявлений ложной науки в РАН существуют две специальные комиссии.

Президент РАН добавил, что с утверждением о том, что в России процветают какие-либо лженаучные движения, нельзя согласиться. «Существуют отдельные направления, когда в практических приложениях и в бизнесе используется информация, не имеющая научного обоснования. Например, в последнее время много говорят о гомеопатии. Действительно, наша комиссия по борьбе с лженаукой несколько лет назад сформулировала свое мнение о том, что в настоящее время не существует достоверного научного обоснования действия гомеопатических препаратов»,— рассказал он.

По его словам, борьба с фальсификацией научных данных и проявлениями несостоятельных умозаключений — прямая обязанность РАН. «При РАН всегда существовала соответствующая комиссия, в задачу которой входит борьба с проявлениями и использованиями в практике псевдонаучной мысли. Этой структуре удалось остановить проекты, которым в силу различных интересов порой оказывалась серьезная поддержка»,— подчеркнул господин Сергеев.

В сентябре комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований опубликовала доклад о случаях грубого нарушения научной этики (плагиат, содействие плагиату и так далее), к которым причастны 56 кандидатов в академики и члены-корреспонденты РАН. Спустя полтора месяца, в ноябре, комиссия РАН по борьбе с лженаукой выпустила дополнения к предыдущему докладу, содержащие сведения о «псевдонаучных публикациях некоторых кандидатов». Кроме того, были опубликованы данные и о шести кандидатах в академики РАН, замеченных в продвижении «релиз-активных» медицинских препаратов и псевдонаучных идей.

Подробнее — в материале “Ъ” «Кандидатам в академики зачли грехопадение».