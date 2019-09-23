Комиссия РАН нашла плагиат и лженаучные идеи в работах кандидатов в академики

Созданная в Российской академии наук (РАН) комиссия по противодействию фальсификациям этим летом проверила работы 56 кандидатов в академики. В некоторых случаях эксперты выявили распространение лженаучных идей и плагиат, сообщил «МБХ медиа» сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Заякин. Полный доклад (.pdf) комиссии опубликован на ее сайте.

Как рассказал господин Заякин, троих кандидатов уличили в распространении лженауки. Все они работают в медицинской сфере. Речь идет об Инессе Миненко, Светлане Калинченко и Сергее Савельеве. «Последний периодические пишет и говорит, например, что "не надо женщин заставлять заниматься математикой, они на это в принципе не способны", "безопасность ГМО не проверялась, испытания ГМО на животных не проводились" — и то, и другое абсолютно не имеющее отношение к науке утверждение»,— сообщил сооснователь «Диссернета».

Госпожа Миненко работает в Первом Московском медицинском университете им. И. М. Сеченова. В ее работах, по мнению сотрудников комиссии РАН, продвигаются «научно не обоснованные технологии наряду с гомеопатией». Ее диссертации эксперты назвали «лженаучными».

Госпожа Калинченко — андролог и эндокринолог, известная «неэтичными методами рекламы своих услуг». Как пояснили в РАН, она неоднократно делала заявления, направленные на создание «ошибочного представления о том, что каждый читатель/зритель опасно болен», и помочь людям могут только используемые ею агрессивные методы (к примеру, терапия большими дозами гормонов). Она также окончила институт им. И. М. Сеченова, работает в РУДН заведующей кафедрой эндокринологии на факультете повышения квалификации медработников.

Ранее «Диссернет» проанализировал работу 676 вузов и пришел к выводу, что каждый пятый ректор нарушает академическую этику. В сентябре Верховный суд отказался принять к рассмотрению иски «Агоры» и «Диссернета», которые требовали признать недействительным новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Подробности — в материале “Ъ” «Состав ВАК защитили от борцов с плагиатом».