Почти 40% россиян сидят в соцсетях во время обеда на работе

Во время обеда в офисе 38% россиян пользуются соцсетями, следует из совместного исследования Delivery Club и ResearchMe. 40% предпочитает живое общение с коллегами.

В опросе приняли участие более 4 тыс. пользователей старше 18 лет из всех федеральных округов России. Их спрашивали о том, как они предпочитают обедать и чем занимаются во время перерыва.

«Чаще всего офисные работники во время обеда общаются со своими коллегами — такой вариант выбрали 40% респондентов. Но вплотную к живому общению подбирается другой вариант — социальные сети: 38% респондентов признались, что проводят перерыв, листая ленты соцсетей или общаясь с помощью них со своими друзьями», — пишут авторы исследования (цитата по «РИА Новости»). Большинство респондентов 18–34 лет предпочитают проводить время за использованием соцсетей.

Чем предпочитают заниматься россияне во время обеденного перерыва: