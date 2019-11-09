Суд в Париже приговорил выходца из Чечни к 10 годам тюрьмы за подготовку боевиков в Сирии

Парижский специальный суд присяжных приговорил выходца из Чечни, 49-летнего Хасанбека Турчаева к 10 годам тюрьмы, сообщил ТАСС. Мужчина обвинялся в подготовке боевиков в Сирии.

Хасанбек Турчаев в ходе судебного заседания признал, что в течение трех месяцев в период 2013-2014 годов находился на территории Сирии. Он отрицал, что специально направился в эту страну для участия в боевых действиях радикальных исламистов, утверждая, что прибыл туда в поиске своих братьев. Однако у следствия была информация о том, что он не только участвовал в боевых действиях, но и обучал боевиков обращению со взрывчатыми веществами. Кроме того, выходец из Чечни находился на посту «эмира» в одной из вооруженных групп. Он занимал этот пост в течение двух недель.

Во Францию Хасанбек Турчаев приехал в 2002 году и получил политическое убежище. В 2008 году ему было предоставлено французское гражданство. С 2005 года он находился в поле зрения спецслужб в связи с радикальными исламистскими взглядами.