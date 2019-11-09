Йоко Оно: самобытное творчество или хайп на имени Джона Леннона?

Одни называют ее важнейшей фигурой в мире перформанса и видеоарта, другие – не слишком талантливой художницей, которая сделала себя имя за счет Джона Леннона и битлов. Кто такая Йоко Оно и как понять ее творчество? Повод для разговора — выставка Йоко Оно в Московском музее современного искусства «Небо всегда ясное». О роли Йоко Оно в искусстве спорят арт-обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Буткевич, куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская и основатель сайта Beatles.ru Алексей Богаевский (попутно обсуждая влияние битлов на искусство, выставку фотографа Гарри Бенсона, который снимал «ливерпульскую четверку», и фильм Yesterday).