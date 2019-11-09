Более половины жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения республик к России

Почти 65% жителей самоправозглашенных Донецкой и Луганской народных республик хотят присоединения республик к России, следует из данных опроса Украинского института будущего и «Зеркала недели», проведенное при помощи компании «Нью Имидж Маркетинг Групп». За вхождение в состав Украины выступают 18,5% респондентов.

По данным опроса, 64,3% жителей ДНР и ЛНР считают, что территории республик должны стать частью России. Из них 13,4% видят ДНР и ЛНР «частью России, но с особым статусом», остальные 50,9% высказались за полное присоединение к РФ.

«Быть частью Украины как прежде» хотят 5,1% опрошенных, еще 13,4% видят ДНР и ЛНР «частью Украины, но с особым статусом». О полной независимости высказались 16,2% респондентов.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года. Методом face-to-face было опрошено 1606 респондентов: 800 — в Луганской и 806 — в Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.