American Airlines возобновит полеты Boeing 737 MAX 5 марта

Компания American Airlines отложила возобновление полетов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года, сообщается на ее сайте. Ранее оно было запланировано на 16 января.

В сообщении отмечается, что компания находится в контакте с Федеральным управлением гражданской авиации и Министерством транспорта США, а также компанией Boeing. После того, как самолет пройдет сертификацию, будут проведены демонстрационные полеты. Ранее газета The Wall Street Journal уже писала о том, что крупные американские авиакомпании намерены провести такие полеты, чтобы доказать пассажирам безопасность Boeing 737 MAX.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившиеся на борту 189 человек. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек). После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру.

О том, какой ущерб понес из-за этого Boeing, читайте в материале “Ъ” «Boeing присел на миллиард».