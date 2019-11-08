Полиция задержала на МКАДе подозреваемых в похищении мужчины из дилерского автоцентра

Полиция задержала подозреваемых в похищении мужчины в дилерском автоцентре на Рублевском шоссе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве, сегодня вечером на территории дилерского автоцентра на Рублевском шоссе двое злоумышленников связали мужчину, силой посадили в автомашину и скрылись.

После того как сообщение о похищении поступило в полицию, в столице был объявлен план «Перехват».

«На МКАД искомая автомашина была обнаружена и остановлена. Задержаны водитель и пассажир»,— сообщили в полиции.

На заднем сидении машины обнаружен связанный мужчина. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства происшествия, проводится проверка.