Размер пособия по безработице на 2020 год оставили на прежнем уровне

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении максимального и минимального размеров пособий по безработице на 2020 год. Он останется на прежнем уровне — от 1,5 до 8 тыс. руб., следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 руб., максимальную — в размере 8000 руб. — для граждан, признанных в установленном порядке безработными»,— говорится в постановлении. Отмечается, что максимальный размер пособия для граждан предпенсионного возраста составит 11280 руб.

Напомним, в июле Минтруд в пояснительной записке к проекту постановления о размерах пособия по безработице на 2020 год сообщал, что в России прогнозируется увеличение в 1,6 раза численности безработных предпенсионеров в связи с их массовой регистрацией в качестве безработных на фоне реализации проекта «Старшее поколение». Среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных предпенсионного возраста в 2020 году составит 150,2 тыс. человек.

По подсчетам Минтруда, размер дополнительной потребности для выплаты пособий на фоне увеличения численности граждан предпенсионного возраста составит — 2,64 млрд руб. (в 2020 году), около 2,64 млрд руб. (в 2021 году) и 2,63 млрд руб. в 2022 году.