Мишель Платини требует от UEFA €7,2 млн

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини через суд требует от этой организации выплатить ему €7,2 млн, из которых, по его оценкам, €5,5 млн составляет задолженность по зарплате. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники, близкие к бывшему футболисту. Остальную часть суммы Мишель Платини называет бонусом за его «вклад в успешное проведение чемпионата Европы по футболу в 2016 году».

По словам адвоката бывшего главы UEFA Винсента Солари, его клиенту «положена годовая зарплата, а также оговоренный контрактом бонус, то есть 3 млн швейцарских франков». Более того, заявил адвокат, по условиям контракта UEFA обязан заплатить ему почти за два года, даже если он не мог работать — «не важно, по какой причине», и союз уже даже выплатил зарплату за один год, «тем самым признав, что они должны были его зарплату, несмотря на его отстранение» (Мишель Платини был отстранен от футбольной деятельности комитетом по этике, и срок дисквалификации истек в прошлом месяце). Адвокат ожидает, что судебное разбирательство будет непростым, поскольку UEFA опротестовывает требования бывшего главы «без всяких оснований».

Алена Миклашевская