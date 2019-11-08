Deloitte подала в суд на Новороссийский морской торговый порт

ООО «Делойт Консалтинг», структура компании Deloitte, 1 ноября подало иск против ПАО «Новороссийский морской торговый порт», говорится в карточке Арбитражного суда Москвы. Сумма исковых требований — 7,25 млн руб., подробности не уточняются. Заявление пока не зарегистрировано.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», организации подписали два контракта в 2017 году. Один из них — на разработку стратегии порта до 2025 года (на 44,9 млн руб.), другой — на консалтинговые услуги по трансформации модели управления портом (на 13,6 млн руб.).

В пресс-службе порта отказались от комментариев, в Deloitte заявили, что не комментируют деятельность своих нынешних и бывших клиентов, сообщает «Интерфакс».