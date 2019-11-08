Тамбовских курдов взяли за жабры

Следователи Следственного комитета России (СКР) задержали тамбовского предпринимателя Руслана Шамояна, представителя известной в регионе семьи курдов. Его подозревают в попытке мошенничества при банкротстве рыбоводческого хозяйства «Бокино». По версии СКР, при помощи поддельных документов бизнесмен якобы намеревался завладеть участком 170 га, на котором находятся производственные пруды. Защита называет уголовное преследование Руслана Шамояна давлением на его семью и связывает это с деятельностью его отца Джамала, который с конца прошлого года находится в розыске.

О задержании Руслана Шамояна “Ъ” рассказали в тамбовском управлении СКР. Господин Шамоян является сыном Джамала Шамояна, известного застройщика, главы семейной бизнес-династии и видного представителя курдской диаспоры в России. На данный момент господин Шамоян-старший находится в розыске по делу о мошенничестве на 110 млн руб., год назад он скрылся от суда прямо перед вынесением приговора.

По данным следствия, уголовное дело, ставшее основанием для задержания Руслана Шамояна, возбуждено по факту «попытки мошенническим способом, в том числе путем представления заведомо подложных документов в суд, сохранить право владения земельным участком». Речь идет о двух составах: покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Господин Шамоян пока находится в статусе подозреваемого, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. Признает ли предприниматель вину, а также какую меру будет запрашивать СКР, в ведомстве уточнить отказались.

Земельный участок, ставший поводом для уголовного разбирательства, находится в поселке Строитель Тамбовского района и занимает почти 170 га. На нем расположены рыбоводческие пруды, где до последнего времени работало ООО «Бокино» (конечный бенефициар — Хайлаз Шамоян). Однако в конце прошлого года рыбхоз ушел под наблюдение, а в марте 2019-го был признан банкротом. Основанием послужил долг 332 тыс. руб. перед еще одним представителем семьи Шамоянов — Эдуардом Шамояном.

Согласно материалам арбитражного дела, земельный участок фактически является главным активом «Бокино», его кадастровая стоимость превышает 12,7 млн руб. Однако незадолго до банкротства он был продан, причем трижды: в июле был оформлен договор купли-продажи с Эдуардом Шамояном, в августе — с ООО «Сольпром», а в сентябре на торгах в рамках исполнительного производства его выкупил Юрий Гудин. В начале 2019 года арбитраж наложил на актив обеспечительные меры по заявлению конкурсного управляющего.

В какой из трех сделок следствие усматривает фальсификацию, в СКР пояснить отказались.

По словам адвоката Сергея Рыбкина, представляющего интересы подозреваемого, юридически Руслан Шамоян не имеет отношения к ООО «Бокино» и процедуре его банкротства. «Каких-либо полномочий, доверенностей на представление общества у него не имелось, каких-либо документов ни он сам, ни по его указанию в суд не предоставлялось. На мой взгляд, работа правоохранительных органов направлена на запугивание Руслана и связана с предыдущей деятельностью его отца. В частности, это попытка захвата имущества, которое ранее принадлежало семье Шамоянов»,— заявил адвокат.

Напомним, в октябре прошлого года Джамал Шамоян скрылся от суда незадолго до вынесения приговора. Его обвиняют в мошенническом хищении более 110 млн руб. из бюджета Знаменского района при ремонте дорог. По этому делу бизнесмен проходил вместе с братом Орди, которого суд приговорил к пяти годам лишения свободы.

Андрей Прах, Воронеж