Стржалковский ушел с поста главы ВФСО «Динамо»

Владимир Стржалковский подал в отставку с поста председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», сообщается на сайте организации. Господин Стржалковский занимал этот пост с сентября 2016 года.

Попечительский совет общества считает в целом выполненными задачи, ставившиеся перед господином Стржалковским в конце 2016 года. Просьбу господина Стржалковского об отставке по собственному желанию совет удовлетворил. Проведение внеочередной конференции ВФСО «Динамо» назначено на 5 декабря.

Владимир Стржалковский окончил Ленинградский электротехнический институт, работал инженером в НИИ командных приборов. С 1980 года — сотрудник КГБ. В 1991 году уволился в запас в звании подполковника, создал и возглавил турфирму «Нева» и ряд других компаний. С ноября 1999 года — заместитель министра физкультуры, спорта и туризма, с мая 2000 года — заместитель председателя Госкомспорта. В июле 2000 года стал заместителем министра экономического развития и торговли. В ноябре 2004 года возглавил Федеральное агентство по туризму. С 2008 по 2012 год — гендиректор—председатель правления «Норильского никеля».

В феврале президиум Центрального совета ВФСО «Динамо» принял решение о передаче контроля над футбольным клубом банку ВТБ, который уже владел командой с 2009 по 2016 год. Госбанк заплатил за ФК «Динамо» символический 1 руб., хотя ВФСО до этого было согласно расстаться с контролем над клубом только при условии, что потенциальный покупатель урегулирует вопрос с 5 млрд руб., которые ФК «Динамо» задолжал обществу «Динамо».

Подробнее — в материале “Ъ” «Банк вернулся в клуб».