На международном форуме «Российский промышленник» обсудят проблемы и перспективы отрасли 13–15 ноября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдут Дни промышленности и инноваций — крупнейшее промышленное мероприятие Северо-Запада, под эгидой которого пройдут ХХIII Международный форум «Российский промышленник», XII Петербургский международный инновационный форум, XXII Международная выставка-конгресс «Защита от коррозии» и Форум работающей молодежи.

Дни промышленности и инноваций ставят своей целью создать универсальную платформу для развития промышленной отрасли, и «Российский промышленник» стремится объединить все регионы страны на одной площадке.

Форум отражает в себе весь промышленный потенциал России: здесь эксперты и практики обсуждают актуальные проблемы отрасли и пути их решения, презентуют лучшие региональные практики, а предприятия демонстрируют новейшее оборудование и разработки в машиностроении, металлообработке и станкостроении, автоматизации, современных технологиях и материалах. Ежегодно мероприятие собирает в «Экспофоруме» более 10 тыс. специалистов отрасли.

В рамках единой деловой программы «Российского промышленника» и Инновационного форума пройдут 77 мероприятий. В 2019 году ключевая тема форумов — «Экспорт как инструмент инновационного развития экономики». В обсуждениях задействованы руководители производственных, научно-технических, технологических кластеров, деловых ассоциаций и образовательных компаний. В ходе дискуссии будут подняты вопросы выхода на внешние рынки: правила игры, истории успеха; экспорта реального и виртуального; человеческого капитала — будущего инноваций, корреляции образовательных процессов с потребностями рынка; национальной конкурентоспособности и диверсификации экспорта.

Ключевым мероприятием деловой программы станет пленарное заседание «Национальная конкурентоспособность: возможности, пути развития, успешные практики». К участию приглашены губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Борисович Чубайс, руководитель программ в РФ Группы Всемирного банка Кристофер Миллер, генеральный директор IntelMachine Михаил Алексеевич Игнатов, заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Алексеевич Кобзев, управляющий директор АО «Российский экспортный центр» Алексей Викторович Кожевников. А также два эксперта: Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима и заместитель генерального директора по операционной эффективности фонда «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Владимир Владимирович Солодов.

В экспозиции форума «Российский промышленник» 150 предприятий продемонстрируют свои достижения и инновации. Среди экспонентов — Ижорские заводы, РЖД, «Роснано», «Станко», Северо-Западный Центр Трансфера Технологий и другие.

На Бирже деловых контактов (БДК) пройдут бизнес-встречи, в которых примут участие представители крупных, средних и малых российских и зарубежных промышленных предприятий, а также комитетов. Формат БДК позволяет заранее, в режиме онлайн, назначать встречи с участниками форумов, бизнес-партнерами и государственными структурами и проводить переговоры в специально отведенной зоне на мероприятии. Системой воспользовались уже 200 компаний, которые назначили 600 встреч.

«Российский промышленник» проводится ежегодно с 1997 года и отмечен знаками UFI и Всемирной ассоциации выставочной индустрии. Форум проходит при поддержке Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Торгово-промышленной палаты РФ, Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, что позволит промышленникам узнать о государственных программах поддержки предприятий и перспективах развития отрасли из первых рук, напрямую задать вопросы представителям власти.

Партнеры проекта — «Газпромбанк» (Акционерное общество), «Газнефтеторг.ру», Инженерный холдинг DATUM Group, ООО «Сургут перевалка» и АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».