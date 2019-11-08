Заксобрание Ленобласти приняло в первом чтении бюджет на 2020 год

В пятницу, 8 ноября, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области большинством голосов одобрили в первом чтении проект бюджета региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Согласно утвержденным параметрам, доходы областной казны в 2020 году составят 141,8 млрд рублей (рост к 2019 году — 0,6%), в 2021 году — 150,1 млрд руб., в 2022 году — 151,9 млрд руб.

Расходы на будущий год утверждены в объеме 149,8 млрд руб. (рост на 5,5%), в 2021 году они составят 158,7 млрд руб., в 2022 году — 156,5 млрд руб.

Дефицит, таким образом, составит 8 млрд руб. (6% от собственных доходов) в 2020 году с постепенным снижением к 2022 году до 4,5 млрд рублей (3%).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что городской бюджет в первом чтении также одобрили депутаты Заксобрания Петербурга. Согласно документу, его запланированный дефицит в 2020 году составит 36,7 млрд руб.