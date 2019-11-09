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Какие кинофильмы о жизни в ГДР и объединении Германии стоит посмотреть

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  • «Солнечная аллея» (1999)
  • «Легенда Риты» (2000)
  • «Гуд бай, Ленин!» (2003)
  • «Жизнь других» (2006)
  • «Любовь за стеной» (2009)
  • «Германия-83» (2015, сериал)
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