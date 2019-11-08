Министра строительства Ставрополья заключили под стражу

Промышленный районный суд Ставрополя заключил под стражу министра строительства и архитектуры региона Алексея Когарлыцкого, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Господина Когарлыцкого задержали вчера. У него дома и на рабочем месте прошли обыски. По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года чиновник подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола при строительстве «Легкоатлетического манежа». При этом работы не были закончены, а стоимость материалов была значительно завышена. Таким образом, действия чиновника нанесли государству ущерб на сумму более 14 млн руб.

Дарья Голякова