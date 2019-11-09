Налог на солидарность

Граждане и компании Германии с 1991 года платят так называемую надбавку солидарности к подоходному налогу и налогу на прибыль (Solidaritatszuschlag), называемую в просторечии соли. От уплаты «соли» освобождены лишь те частные лица, у которых размер уплаченного за год подоходного налога составил менее €972. В большинстве случаев ставка «соли» составляет 5,5% от суммы уплачиваемого налога.

Деньги, полученные за счет сбора этого налога, предназначались для выравнивания уровней экономического развития восточных и западных земель. К настоящему моменту эта надбавка к налогу принесла в казну €330 млрд.

В юбилейном году власти ФРГ решили сделать жителям страны подарок, объявив об отмене налога примерно для 90% тех, кто его уплачивает, с 2021 года. Для средней немецкой семьи экономия составит примерно €500 в год.