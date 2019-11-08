В Петербурге в октябре ввели 194 тыс. кв. м жилья

В Петербурге в октябре ввели в эксплуатацию 193,9 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по строительству города.

Лидером по объемам ввода стал Невский район города, где застройщики ввели 108,8 тыс. кв. м жилой недвижимости. Выборгский и Московский районы вошли в первую тройку по введенным «квадратам».

В комитете по строительству добавили, что в октябре в городе в эксплуатацию ввели эксплуатацию 36 объектов общегражданского назначения, в том числе детсад и многофункциональный центр.