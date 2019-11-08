В правительстве анонсировали скорое начало эксплуатации С-500

Новые комплексы противовоздушной обороны С-500 скоро введут в строй, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Производством вооружения занимается концерн «Алмаз-Антей», о его запуске в июне объявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«В срок завершают работы по вводу в строй новой системы — системы С-500»,— сказал господин Борисов агентству «Интерфакс».

Напомним, в 2017 году в концерне «Алмаз-Антей» говорили, что российская армия должна получить С-500 в 2020 году. В мае 2018 года CNBC сообщал, что Россия «втихую» провела успешное испытание систем. Американский журнал The National Interest отмечал, что новые ЗРК могут поражать цели на рекордной дальности (больше 480 км) и «внушают страх». В марте 2019 года Минобороны заявили, что ожидают поступления комплексов в российскую армию в ближайшее время.

О госпрограмме вооружений РФ на 2018–2027 годы читайте в публикации “Ъ”.