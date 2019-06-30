Чемезов анонсировал запуск производства комплексов С-500

В России запускают производство зенитных ракетных комплексов С-500, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1». По его словам, С-500 поступят на вооружение, как только закончатся их испытания.

«Если, допустим, С-400 мы сегодня уже имеем возможность продать, то у нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. Ну, это более современный комплекс. Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще на вооружении не стоит. Ну я думаю, что в ближайшее время появится»,— сказал господин Чемезов (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее в концерне «Алмаз-Антей» говорили, что российская армия должна получить С-500 в 2020 году. В мае 2018 года канал CNBC сообщал, что Россия «втихую» провела успешное испытание систем. Американский журнал The National Interest отмечал, что новые ЗРК могут поражать цели на рекордной дальности (больше 480 км) и «внушают страх». В июне правительство анонсировало поставки С-500 в армию раньше срока.