08 ноября, пятница
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Fiat откажется от модели Panda

Компания Fiat в ближайшем будущем откажется от компактной модели Panda, сообщает Autocar со ссылкой на гендиректора Fiat Chrysler Automobiles Майка Мэнли.

По словам господина Мэнли, итальянский автопроизводитель намерен перейти в более прибыльный сегмент и ради этого откажется от выпуска компактных моделей. В настоящее время к этому классу относятся хэтчбеки 500 и Panda, но первая модель превратится в электромобиль, а вторую снимут с конвейера.

Ожидается, что вместо Fiat Panda появится модель, которая станет преемником Fiat Punto — ее могут построить на платформе новых Peugeot 208 и Opel Corsa после слияния FCA и PSA Group. Сроки появления новинки не называются.

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