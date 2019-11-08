Суд взыскал с семьи полковника ФСБ Черкалина имущество на 6 млрд рублей

Головинский суд Москвы взыскал в доход государства имущество семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6 млрд руб.

«Исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворить частично»,— огласила решение судья Оксана Мрыхина.

В прокурорском иске об изъятии значились 800 млн руб., $72 млн и €8 млн, 5 квартир, 2 загородных дома, 6 земельных наделов, 14 нежилых помещений и 2 автомобиля. Среди ответчиков — отец господина Черкалина, мать, младшая сестра, две бывшие жены и другие. Помимо перечисленного суд просили взыскать часы, сумки, украшения на 40 млн руб.

Кирилл Черкалин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и в особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Деньги ему приносили на работу. Его адвокат сообщил, что господин Черкалин готов вернуть в казну около 6,1 млрд руб., поскольку получил их «из не предусмотренных законом источников».

О ходе расследования — в материале “Ъ” «Чекисты воровали высотками».