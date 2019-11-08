Французская компания рекордно оштрафована в Польше из-за «Северного потока-2»

Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) Польши оштрафовало французскую компанию Engie Energy на 172 млн злотых (€40,3 млн) за отказ от сотрудничества в рамках расследования дела о строительстве «Северного потока- 2» (NordStream 2), сообщается на сайте регулятора. UOKiK назвал это самым большим штрафом в своей истории.

«Отсутствие воли к сотрудничеству со стороны одного из субъектов, формирующих NordStream 2 — компании Engie Energy — также можно считать отсутствием уважения для нашего государства. Это одна из причин такого высокого наказания»,— говорится в сообщении UOKiK в Twitter.

Польский антимонопольный регулятор начал дело в отношении «Газпрома» и его европейских партнеров по проекту «Северный поток-2» в мае 2018 года. По мнению UOKiK, компании нарушили запрет регулятора на создание совместного предприятия, выданный в августе 2016 года.

Подробнее об этом деле — в материале “Ъ” «Польша нашла нарушения в кредитах на "Северный поток-2"».