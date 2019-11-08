На спектакли воронежского «Маршака» пришло 12 тыс. человек

Завершившийся 3 ноября пятый фестиваль детского театра «Маршак» посетило 12 тыс. человек, сообщили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе фестиваля. Напомним, ранее организаторы говорили о как минимум 10 тыс. зрителях, но подсчет тогда не был завершен. В департаменте культуры Воронежской области “Ъ-Черноземье” уточнили, что бюджет пятого «Маршака» составил 20,1 млн руб., в том числе это были средства областной казны и гранта Минкультуры РФ, а также выручка от продажи билетов и «иные источники». В то же время в департаменте не стали пояснять, останутся ли организаторские функции фестиваля за Театром юного зрителя. В ТЮЗе рассказали, что решение еще не принято, но отметили, что уже идет работа над формированием программы шестого фестиваля.

Подробнее об итогах пятого фестиваля читайте в материале “Ъ-Черноземье” «В Воронеже пересмотрели "Маршака"».

Александр Прытков