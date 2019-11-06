В Воронеже пересмотрели «Маршака»

Третьего ноября спектаклем для подростков «Я хочу в школу» Российского академического молодежного театра (РАМТ) завершился пятый воронежский фестиваль детского театра «Маршак». В этом году впервые организацией форума с бюджетом около 20 млн руб. вместо дирекции Платоновского фестиваля занимался местный Театр юного зрителя (ТЮЗ), а программу по-прежнему составляла московский специалист Варвара Коровина. Она же, вероятнее всего, будет курировать шестой фестиваль, однако останутся ли у ТЮЗа полномочия по организации «Маршака», пока неизвестно. По мнению экспертов, подобные фестивали полезны не только зрителям, но и театрам, которые могут творчески обогатиться.

Пятый фестиваль детского театра «Маршак» традиционно проходил в Воронеже в дни осенних каникул, с 26 октября по 3 ноября. По данным “Ъ-Черноземье”, бюджет форума составил около 20 млн руб., из них порядка 8 млн руб. — субсидия из областного бюджета. В пресс-службе «Маршака» не смогли уточнить эти данные, отметив, что сейчас сводятся отчеты для понимания актуальной суммы. Там также рассказали, что на мероприятия фестиваля пришли более 10 тыс. зрителей, однако не смогли ответить более точно, так как подсчет еще не завершился. Всего прошло 54 показа 19 спектаклей из 15 театров Воронежа, Екатеринбурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Хабаровска, а также из Брюсселя и Иерусалима. Напомним, четвертый «Маршак» посетили 13,8 тыс. человек, в нем участвовали 28 театров, которые устроили 57 показов. Бюджет прошлогоднего форума не раскрывался.

Как и в минувшем году, в этот раз программу формировала московский театральный продюсер Варвара Коровина. Особое внимание было уделено спектаклям для подростков. При этом несколько таких постановок вызвали у зрителей противоречивые эмоции. Например, самый «взрослый» спектакль «Дарайя» с рейтингом «15+» привез бельгийский Foule Theatre. Актер Филипп Леонард умело переплел две истории о Сирии: одну составили его воспоминания о поездке 30-летней давности, другую — пересказ недавней книги журналиста Дельфин Минуи о жизни в осажденном правительственными войсками городке Дарайя. Несмотря на то что спектакль шел на французском языке с субтитрами, актеру удались душещипательные моменты. Но после показа некоторых зрителей интересовала по большей части политика в отношении Сирии, чем истории о ее жителях.

Закрывался фестиваль постановкой московского РАМТ «Я хочу в школу» по одноименной книге Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак. По сюжету дети из необычной школы, где нет уроков и классов (вместо них проекты и группы), попадают в обычную, с ярким набором требующих зубрежки, а не понимания учителей. По замыслу организаторов, постановка о приспособлении к обычной жизни должна была вдохновить зрителей на походы в школу после каникул, однако эффект получился скорее противоположным. Главные герои так и остались снобами, ни в грош не ставящими «простых» одноклассников. Перспективные же сюжетные линии вроде отправки в спецшколу для отстающих очень умного, но замкнутого ребенка не были завершены.

Фото: govvrn.ru

В рамках «Маршака» традиционно прошла образовательная программа, в которую, помимо обсуждений постановок, вошли мастер-классы для детей и театральных деятелей. Ее главным новшеством стала работа детского жюри. Фестиваль не является конкурсным, но в этом году швейцарский режиссер Корсин Гауденц отобрал восемь судей в возрасте от 12 до 16 лет, которые отсмотрели все спектакли, придумали 11 номинаций и организовали свою «церемонию награждения». «Жюри», в частности, выбрало лучшие актерскую игру, инсценировку, оформление, а также «самый познавательный спектакль» и «Самую “живую” реакцию публики».

Варвара Коровина признала этот опыт успешным: «И дети, и театры считают, что такой проект необходим: детям нужно учиться оценивать искусство, а театрам нужен отклик на их работы».

На закрытии «Маршака» первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области Мария Мазур отметила работу ТЮЗа, «который в этом году взял бразды правления фестивалем в свои руки». Впрочем, не всегда новым организаторам удавалось избежать трудностей. Так, после показов спектакля Большого театра кукол из Санкт-Петербурга «Мой дедушка был вишней» на малой сцене драмтеатра имени Кольцова зрители начали жаловаться в соцсетях, что «билетов продано больше, чем мест». В пресс-службе «Маршака» “Ъ-Черноземье” пояснили, что малая сцена театра является трансформируемой, а в техническом райдере была допущена ошибка, из-за которой организаторы не смогли верно просчитать размер сцены для показа спектакля. Варвара Коровина отметила, что при всех вводных ТЮЗ справился хорошо: «Сотрудники, которые не имели такого опыта, за полгода смогли освоить нелегкую работу. Однако организацией занималось очень мало людей, и в таком “ручном” режиме фестиваль расширять будет проблематично».

По данным “Ъ-Черноземье”, останется ли ТЮЗ организатором фестиваля, будет решаться на этой неделе. При этом Варвара Коровина, вероятнее всего, продолжит кураторскую работу. «Договор еще не подписан. Но мне это интересно, надеюсь, что и Воронежу это интересно. Тем более есть идеи, как расширять фестиваль, вывозить его спектакли в районы, увеличивать социальную программу. На уровне обсуждения всем все нравится, но все зависит не от меня», — рассказала продюсер “Ъ-Черноземье”. По ее мнению, аудитория детского театрального фестиваля оказалась готова и к постановкам, в которых поднимаются сложные темы, и к постановкам, которые сложно воспринимать.

Обсуждения после спектакля показали, что людям эти темы непривычны, но интересны. Мне кажется, у родителей есть настороженность к иностранным проектам, но здесь вопрос скорее воспитания аудитории, как это делает Платоновский фестиваль», — добавила Варвара Коровина.

Курировавший фестиваль «Молодой театр» бывший главный режиссер ТЮЗа Александр Латушко отметил, что на пятом «Маршаке» некоторые спектакли были скорее интересны для профессионалов, но слишком сложны для детей. Впрочем, считает господин Латушко, в любом случае подобные фестивали способствуют не только росту интереса детей к театру, но и профессиональному росту самих театров. «Здесь показывают лучшие спектакли, это прекрасная возможность для местных театров творчески обогатиться», — пояснил эксперт.

Александр Прытков