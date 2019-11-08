На Кубани тушат лесные пожары

В Северском районе края, в районе Планческих скал сегодня обнаружен новый очаг возгорания. К тушению лесного пожара приступили в 10 часов 45 минут, задействовано

14 человек и пять единиц техники на приблизительной площади 1,8 га.

Как сообщает минприроды региона, все ранее возникшие пожары в границах Планческой щели были ликвидированы.

Накануне потушен лесной пожар в Шаумянском участковом лесничестве Пшишского лесничества Туапсинского района на площади 2,65 га. Также сотрудники ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» потушили лесной пожар в Смоленском участковом лесничестве Афипского лесничества (возле населенного пункта ст. Крепостная). К тушению были привлечены 25 человек, пять единиц техники. Площадь возгорания составила 2,5 га.

Еще одно возгарание ликвидировано в районе населенного пункта ст. Ставропольская Смоленского участкового лесничества. В тушении было задействовано 24 человека и три единицы техники.

Лесной пожар в районе ст. Азовская Убинского участкового лесничества ликвидирован на площади два га. В тушении принимали участие 15 человек и две единицы техники. На данном участке угрозы населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры нет.

Тушение действующих лесных пожаров осуществляется силами ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр», ГУ МЧС Росси по Краснодарскому краю, представителями лесничеств, местной администрации и волонтеров. причиной возгорания, как полагают в минприроды, стал человеческий фактор.

Елена Рыжкова