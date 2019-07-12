12 июля, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Глава УФАС прокомментировал обыски в администрации Колпино

Руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров рассказал о картелях, которые действуют на рынке поставок продуктов питания в социальные учреждения Колпинского района. По словам господина Владимирова, его поделили несколько компаний, получивших доход, превышающий 450 млн рублей. Дело возбуждено в Главном следственном управлении ГУ МВД, оперативное сопровождение осуществляет Служба экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Основанием для его возбуждения послужили материалы, подготовленные отделом по борьбе с картелями УФАС, сообщили в антимонопольной службе.

Ранее “Ъ-СПб” писал об оперативных мероприятиях, которые прошли в администрации Колпинского района Петербурга. Обыски были связаны с проведенными в районе тендерами на поставку продуктов питания в бюджетные учреждения, которые, по версии следствия, разыгрывались по предварительному сговору.

Дело возбуждено по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Виновным может грозить наказание до шести лет лишения свободы.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя