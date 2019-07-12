Глава УФАС прокомментировал обыски в администрации Колпино

Руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров рассказал о картелях, которые действуют на рынке поставок продуктов питания в социальные учреждения Колпинского района. По словам господина Владимирова, его поделили несколько компаний, получивших доход, превышающий 450 млн рублей. Дело возбуждено в Главном следственном управлении ГУ МВД, оперативное сопровождение осуществляет Служба экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Основанием для его возбуждения послужили материалы, подготовленные отделом по борьбе с картелями УФАС, сообщили в антимонопольной службе.

Ранее “Ъ-СПб” писал об оперативных мероприятиях, которые прошли в администрации Колпинского района Петербурга. Обыски были связаны с проведенными в районе тендерами на поставку продуктов питания в бюджетные учреждения, которые, по версии следствия, разыгрывались по предварительному сговору.

Дело возбуждено по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Виновным может грозить наказание до шести лет лишения свободы.