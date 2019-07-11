ФСБ проводит обыски в администрации Колпинского района

В четверг, 11 июля, сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Петербургу и Ленобласти проводят оперативные мероприятия в кабинетах администрации Колпинского района города. Их интересует конкурсная документация по тендерам на сумму около 500 млн рублей по поставкам продуктов питания в бюджетные учреждения, которые, возможно, разыгрывались по предварительному сговору, сообщает «Фонтанка.ру».

Информацию о проводимых обысках изданию подтвердил глава администрации Колпино Анатолий Повелий, который добавил, что не имеет права их комментировать. Вместе с тем сообщается о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК (ограничение конкуренции, причинившее особо крупный ущерб либо повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере).

Следствие полагает, что с помощью разработанной в 2016-2018 годах преступной схемы неустановленные лица действовали от имени районной администрации, а также ООО «Юридическое бюро "Авангард"». Благодаря их действиям было заключено соглашение по разделу рынка между несколькими поставщиками: ООО «Евроспецсервис», «Артис-Детское питание», «СПб Спец Строй», ООО «НУР», «Специализированная торговая компания», ООО «База Мария», «Лимак Нева» и «Невская дистрибьюторская компания». За счет победы на конкурсах по поставке продуктов, а также организации питания в детских садах и лечебных учреждениях компании получили доход более чем на 450 млн руб.