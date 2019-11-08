«Орелтекмаш» сократил убыток и нарастил выручку

Одно из крупнейших военно-промышленных предприятий Орловской области ПАО «Орелтекмаш» (входит в корпорацию «Проект-техника») три квартала 2019 года получило выручку в 750,4 млн руб., что на 70% больше, чем в январе-сентябре 2018-го. Об этом сообщается в квартальном отчете предприятия.

Ему также удалось сократить чистый убыток — «Орелтекмаш» сработал с 35,5 млн руб. убытка, что на 40% меньше, чем годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 60%, до 166,6 млн руб., а убыток от продаж сократился в 4,8 раза — до 18,8 млн руб..

«Орелтекмаш», по собственным данным, производит для военно-промышленного комплекса РФ подвижные средства техобслуживания и ремонта, а также комплексы мобильной техники на базе кузовов-фургонов и фургонов специального назначения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 58,5% компании контролируются топ-менеджментом «Проект-техники» в лице Шаваспа Калашяна (52,98%), Андрея Лопухина (21,21%) и Виктора Ухова (25,46%) через АО «Радон». Еще 20,9% ПАО — у Георгия Золотарева.

Сергей Калашников