Промышленность встала на паузу

В отчетах Росстата о работе промышленников Черноземья за три квартала 2019 года зафиксированы сложности с развитием этой отрасли в макрорегионе. Впервые за несколько лет производство не показывает рекордной динамики в Тамбовской области, а в Орловской — привычного снижения показателей. В зоне падения по всем основным отраслям оказалась традиционно развитая промышленность Липецкой области.



Индекс производства (ИПП, характеризует изменение объемов отгрузки продукции в денежном выражении) в среднем по России за три квартала 2019 года составил 103% к аналогичному периоду 2018-го. Только двум регионам Черноземья удалось превысить этот показатель — Воронежской и Белгородской областям.

ИПП Воронежской области по итогам третьего квартала составил 104,5% (105,5% в начале года). В зоне роста в регионе, судя по данным Воронежстата, все отрасли промышленности, но наиболее крупная, обрабатывающая, показала индекс ниже интегрального — 102,2%. В добыче полезных ископаемых он составил 122%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — 118,4%, у организаций, занимающихся водоснабжением и водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, — 123,2%.

Из обрабатывающих производств Воронежской области заметнее всего выросли производство электрооборудования (125,9%), автотранспортных средств (130,9%), кожи и изделий из нее (129,9%). Сильнее всего сократилось металлургическое производство (34,3%), производство напитков (84,4%), бумаги и бумажных изделий (77,7%), мебели (85%).

В Белгородской области индекс за январь-сентябрь составил 103,1% (105,1% в начале года). Судя по отчету Белгородстата, в регионе заметнее всего выросли показатели у коммунальных компаний (121,4%), энергетики, наоборот, в зоне падения (94,4%). Добывающие производства показывают рост в 101,3%. Из обрабатывающих производств (104,6%) наибольшую динамику официальная статистика фиксирует в химпроме (122%), производстве лекарств (115,5%), автотранспортных средств (163,8%), ремонте и монтаже оборудования (145,1%). Сильнее всего упали, как и в Воронежской области, производство напитков (79,2%), готовых металлических изделий (86%), компьютеров, электронных и оптических изделий (79,5%).

Впервые за несколько лет Тамбовская область не показывает рекордных в макрорегионе показателей промышленного роста — 100,9% за три квартала по сравнению со 114,4% в начале 2019-го. В зоне падения в регионе добыча полезных ископаемых (94,8%), энергетика (90,8%). Обрабатывающие производства показывают небольшой рост (101,3%). Заметнее всего снизились такие отрасли, как производство резины и пластмасс (87,3%), металлических изделий (75,2%), мебели (77,6%). Подросли — производство одежды (113,5%), транспорта (170,3%), металлургия (132%).

Новой тенденцией стал рост производства в Орловской области — ИПП региона последние три года был в зоне падения. За январь-сентябрь 2019-го Орелстат фиксирует в регионе рост промышленности 102,4% к аналогичному периоду 2018-го (98,9% в начале этого года). По сообщению ведомства, индекс в добывающих производствах региона составил 108,5%, в обрабатывающих — 103,1%, у энергетиков — 95,4%, у коммунальщиков — 107,1%. Подробный отчет по отдельным отраслям промышленности Орелстат не публиковал.

Промышленность Липецкой области к концу 2019-го попала в зону падения — 97,1% за три квартала по сравнению со 102,7% в начале года. ИПП у добывающих производств составил 91%, у обрабатывающих — 98,2%, из них наиболее заметно снижение в производстве одежды (54,3%), производстве транспорта (24,1%), металлургии (88,8%). Также в зоне падения ИПП у коммунальных организаций (93%) и энергетиков (99,3%). В Курской области производство продемонстрировало почти нулевую динамику — 100,2% за три квартала (103% в начале года). В обрабатывающих производствах индекс составил 99,1%. У курских добывающих производств — 101,7%. ИПП энергокомпаний региона, в число которых входит Курская АЭС, в зоне падения — 98,5%. У коммунальной отрасли индекс составил 102,6%.

Аналитик «Алора» Алексей Антонов видит в отчетах Росстата о работе промышленников Черноземья «настораживающую тенденцию». «Думаю, что статистика в целом объективно отражает ситуацию в промышленности регионов, которая характеризуется низкими темпами роста, высокой себестоимостью продукции за счет использования импортных средств производства, низкой доступностью кредитных средств, высокой степенью административного и силового давления, — полагает господин Антонов. — Выживают и дают хорошую статистику только крупнейшие промпредприятия, в которых заинтересовано государство, часто эти предприятия — градообразующие».

При этом эксперт полагает, что статистика все равно «немного приукрашивает» реальное положение дел: «Статистика собирается с предприятий. От этих цифр зависят субсидии, которые они получат от государства. Поэтому в ход идет и эффект низкой базы, и все, что можно придумать».

Директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова добавила, что разница в оценке динамики производства в соседних регионах может быть связана в том числе с «существенными отличиями в методологии»: «Как правило, это выражается в применении или отсутствии применяемых в других регионах поправочных коэффициентов». Очень динамичный рост или, наоборот, снижение в отдельных отраслях, по словам эксперта, «зачастую основывается на успехах или проблемах отдельных крупнейших, а иногда и единственных на узком рынке предприятий».

Сергей Калашников