«Орелтекмаш» за полгода увеличил выручку и убыток

Одно из крупнейших военно-промышленных предприятий Орловской области ПАО «Орелтекмаш» (входит в корпорацию «Проект-техника») за первое полугодие 2019 года увеличило выручку с 312,3 до 441,7 млн руб. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводятся в ежеквартальном отчете компании. При этом увеличился и чистый убыток ПАО: если за два квартала 2018 года он составлял 40,4 млн руб., то к июлю 2019-го он достиг 56,4 млн руб. Значительно увеличилась себестоимость продаж компании — с 248,3 до 354,9 млн руб. Впрочем, выросла и валовая прибыль: в первом полугодии 2018-го она составляла 64 млн руб., а за тот же период 2019-го достигла 86,8 млн руб.

«Орелтекмаш», по собственным данным, производит для военно-промышленного комплекса РФ подвижные средства техобслуживания и ремонта, а также комплексы мобильной техники на базе кузовов-фургонов и фургонов специального назначения. По данным «СПАРК-Интерфакс», 58,5% контролируются топ-менеджментом «Проект-техники» в лице Шаваспа Калашяна (52,98%), Андрея Лопухина (21,21%) и Виктора Ухова (25,46%) через АО «Радон». Еще 20,9% ПАО — у Георгия Золотарева.

Мария Старикова