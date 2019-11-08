Компания жены Чемезова разработала алкозамки для автомобилей

«Лаборатория умного вождения» совместно с Alcolock запустила проект по установке на автомобили алкозамков, сообщили газете «Ведомости» в российского компании. Устройство уже успешно прошло тестирование.

«В Европе подобные технологии уже показали успешные результаты, а для России такой масштабный проект станет первым... Мы видим большие перспективы использования алкозамка»,— сказал гендиректор «Лаборатории умного вождения» Михаил Анохин. В компании полагают, что система будет полезна для такси, каршерингов и других сервисов городского транспорта.

Согласно разработанному проекту, алкозамки будут интегрированы в телематическую систему «Элемент». Перед запуском автомобиля водителю необходимо будет пройти проверку на алкотестере. В случае, если норма по концентрации этилового спирта будет превышена, система заблокирует двигатель. Также проверка будет проводиться случайным образом в течение поездки.

Как ранее сообщал РБК, «Лаборатория умного вождения» является единственным активом компании «Системные решения», большая доля в которой (72,99%) принадлежит жене гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова Екатерине Игантовой.