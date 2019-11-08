Дума Екатеринбурга добилась права для братьев и сестер ходить в одну школу

Инициированный думой Екатеринбурга федеральный закон о преимущественном праве братьев и сестер при зачислении в одну школу рекомендован ко второму чтению, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей положительно оценил поправки в ст.54 Семейного кодекса и рекомендовал принять их во втором чтении. Не исключено, что законодательные правки удастся внести до 15 декабря. Также обсуждается вопрос о том, чтобы эти правила распространялись и при зачислении в детские сады», — уточнил он во время заседания ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль».

Депутат думы Екатеринбурга Ирина Овчинникова полагает, что новое законодательство позволит решить проблемы с зачислением детей в общеобразовательные учреждения. «Статистические данные говорят об актуальности готовящихся правок. В Екатеринбурге в 2017 году в первые классы поступили порядка 18,8 тыс. человек, из них 1,8 тыс. — братья и сестры. В 2018 году всего было зачислено 19,1 тыс. первоклассников, из которых 3,1 тыс. — близнецы. В этом году общее количество первоклассников и близнецов выросло на около 2 тыс. человек и 690 человек соответственно», — рассказала госпожа Овчинникова. Она пояснила, что законопроект, выдвинутый думой Екатеринбурга, удалось направить в Госдуму благодаря поддержке регионального заксобрания.

Госпожа Овчинников обратила внимание, что поправки важно принять до 15 декабря, когда в Екатеринбурге стартует прием заявлений от детей, имеющих право на получение мест в школах в первоочередном порядке.

Дарья Соколова