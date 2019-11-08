Haval назвал стоимость купе-кроссовера F7x

Haval F7x. Фото: Haval

Haval F7x. Фото: Haval

Haval F7x. Фото: Haval

Новинка появится в продаже в передне- и полноприводном вариантах со 190-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Купе-кроссовер предложат в трех комплектациях.

Автомобиль в комплектации Comfort будет стоить 1,5-1,6 млн руб. в зависимости от типа привода. Средняя комплектация Elite оценивается в 1,6 млн руб., а топовая версия Premium обойдется покупателям 1,7-1,8 млн руб.

От исходного Haval F7 модель Haval F7x отличается новым типом кузова, желто-белыми элементами отделки салона, желтой прострочкой обивки, а также опциональными цифровой панелью приборов и физическим блоком управления мультимедийной системой.

Напомним, выпуск Haval F7x налажен на новом заводе Great Wall, который открылся 5 июня в Тульской области.