В Тульской области начал работу завод Great Wall

Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.

«Открытие завода Haval в Тульской области и начало выпуска автомобилей сегмента SUV – безусловно, важное событие в процессе установления долгосрочных системных отношений российского автомобильного рынка и наших партнеров из КНР. Фактически, это первый стратегический шаг китайского бренда Great Wall на пути к полномасштабной локализации производства на территории РФ», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Great Wall намерен производить в Тульской области двигатели, трансмиссии, автоматические коробки передач, компоненты интерьера, экстерьера и основные материалы.

Первой моделью, производство которой наладили в Тульской области, стал кроссовер Haval F7. Общий объем инвестиций в завод Great Wall оценивается в $500 млн. Компания планирует выпускать в год до 150 тыс. автомобилей Haval H2, H6 Coupe, H8 и H9 с уровнем локализации 70-75%. В начале работы предприятия ожидается годовой выпуск автомобилей на уровне 30 тыс. в год (с локализацией 30%), затем объемы производства и степень локализации будут наращиваться.

Напомним, ранее "Ъ" сообщал о проблемах, возникших у компании Great Wall Motor Company Limited в связи с мошенничеством дилера.