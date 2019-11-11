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Перепела в меду

Журнал "Огонёк" от , стр. 42
  • Перепела 4 шт.
  • Смоквы 6 шт.
  • Курага 6 шт.
  • Изюм без косточек 50 г
  • Куриный бульон 200 г
  • Красное вино 500 г
  • Мед 3 ст. л.
  • Сливочное масло 100 г
  • Горчица 1–2 ст. л.
  • Растительное масло, перец, соль, пряности
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