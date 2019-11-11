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Перепела в меду
Журнал "Огонёк"
№44
от
11.11.2019
, стр. 42
Перепела 4 шт.
Смоквы 6 шт.
Курага 6 шт.
Изюм без косточек 50 г
Куриный бульон 200 г
Красное вино 500 г
Мед 3 ст. л.
Сливочное масло 100 г
Горчица 1–2 ст. л.
Растительное масло, перец, соль, пряности
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