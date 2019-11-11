Мастер погружения

Глубокое погружение в эпоху — одна из примет творческого метода режиссера Андрея Кончаловского (род. 1937). Так повелось еще с фильма «Первый учитель» (1965), в котором режиссер воссоздавал атмосферу первых лет советской власти в Киргизии. В фильме «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1967), который снимался в селе Кадницы Горьковской области, в большинстве ролей были заняты жители села. Также для большей достоверности в фильме присутствуют полудокументальные кадры — монологи сельских жителей с рассказами о своей жизни. С тем же вниманием к историческим деталям им был сделан и цикл экранизаций по мотивам русской классики — «Дворянское гнездо» (1969) и «Дядя Ваня» (1970). В киноэпопее «Сибириада» (1978) режиссер подробно исследовал целый пласт уже новейшей истории — с 1900-х до 1960-х. Другая тема, всегда интересовавшая Кончаловского (чьими предками были художники Петр Кончаловский и Василий Суриков),— творец и его отношения с окружающим миром и властью. В 2003–2007 годах Кончаловский снял документальный цикл «Гении», в котором рассматривал судьбы композиторов Рахманинова, Скрябина, Стравинского и Шостаковича.