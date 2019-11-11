Ошибочка вышла!

Самые популярные ошибки школьников при сдаче ЕГЭ в этом году

1. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. Например, слово «тащАщий» — здесь школьники определяют спряжение по глаголу «таскать», а не «тащить». То есть смешивают виды глагола.

2. С правописанием суффиксов и приставок справились в среднем 58% выпускников. Даже в 11-м классе школьникам сложно определить некоторые части речи, а отсюда и неправильные суффиксы.

3. Есть проблемы с правописанием -Н- и -НН, с этими заданиями справились 65% выпускников, сдававших ЕГЭ.

4. Сложность представляют формы сравнительной и превосходной степеней («более лучший», «самый красивейший»); ошибки в падежных формах существительных («много время»).

5. Есть проблемы с выбором падежа и предлога при близких по значению или однокоренных словах («преимущество над ним», «превосходство перед другими») и в выборе падежа при производных предлогах («по окончанию спектакля»).

6. Беда с пунктуацией. Лишь 32% выпускников справились с пунктуационным анализом небольшого текста (новое задание, введено в 2019 году).

Источник: Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)