Два в одном Что уже создано в рамках Союзного государства России и Белоруссии

8 декабря 1999 года в Москве состоялось подписание Договора о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией, нацеленного на «объединение материального и интеллектуального потенциалов государств для подъема экономики, создания равных условий повышения уровня жизни народов и духовного развития личности».

Этим документом предписывалось создание органов, регулирующих деятельность союза, в число которых вошли высший государственный совет (главный орган, председатель — президент Белоруссии Александр Лукашенко), совет министров (исполнительный орган, глава — российский премьер-министр Дмитрий Медведев) и постоянный комитет (рабочий орган, глава — госсекретарь СГ Григорий Рапота). Законодательной площадкой является парламентское собрание (72 человека — по 36 делегатов от парламентов двух стран, глава — председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин).

В состав высшего госсовета входят главы двух государств, главы правительств и руководители палат парламентов Белоруссии и России. Ключевой вопрос, находящийся в компетенции высшего госсовета,— утверждение бюджета Союзного государства, 65% которого формирует Россия, 35% — Белоруссия. В 2018 году общий объем доходов бюджета составил 6,92 млрд российских рублей, расходов — 5,34 млрд рублей (профицит — 1,58 млрд рублей). Прогнозируемый доход в 2019 году составляет 7,24 млрд рублей, а расход — 6,32 млрд рублей, при этом в доходную часть России должно поступить 3,16 млрд рублей, Белоруссии — 1,70 млрд рублей.

В региональное сотрудничество вовлечено 80 субъектов РФ и все регионы Белоруссии, в которой работают около 2,5 тысячи российских компаний. По итогам 2018 года объем товарооборота между двумя странами вырос на 9,4%.

Начиная с 2000 года было реализовано 57 программ Союзного государства по разработке новых технологий и созданию инновационной продукции, в том числе в областях радиоэлектроники (программа «Автоэлектроника», бюджет — 1,9 млрд рублей), обороны (совершенствование пограничной безопасности, объектов военной инфраструктуры и защиты информационных ресурсов, ежегодный бюджет — 750 млн рублей), медицины (разработка новых спинальных систем, бюджет — 95,7 млн рублей). Кроме этого, реализуются программы в сферах промышленности (расходы в 2018 году — 1,2 млрд рублей), охраны окружающей среды (24,3 млн рублей), транспорта (56,5 млн рублей), образования (102,4 млн рублей) и других. Союзные органы власти также являются учредителями ряда СМИ (в 2018 году расходы в этой сфере составили 783,4 млн рублей).

Подготовил Андрей Егупец