Российские продукты должны знать во всем мире

Компания «МАКФА» в 2020 году вложит 120 млн рублей в развитие завода по переработке круп, расположенного в Троицком районе Алтайского края. Инвестиции позволят увеличить емкости хранения гречихи в 2,5 раза, а за счет этого удерживать цены на продукцию в разные сезоны на одном уровне, а также нарастить объем экспорта.



Завод по переработке круп «МАКФА» запустила на Алтае в 2015 году. На предприятии ведется переработка гречихи, а также гороха, пшена, производятся зерновые хлопья. В проект было инвестировано полтора миллиарда рублей. На сегодняшний день руководство «МАКФЫ» приняло решение о дальнейшем развитии и расширении производства.

«С весны этого года завод на Алтае работает на максимальной мощности, - рассказал управляющий компании «МАКФА» Антон Белоусов. – Уже в следующем году мы вложим 120 млн рублей в строительство новых элеваторов, которые позволят увеличить емкости хранения гречихи в 2,5 раза. Будет установлено новое оборудование: сушилки, мини-элеватор для хранения влажной гречихи».

Вложения позволят принимать больший объем продукции у местных производителей. Тем самым запасы гречихи для переработки будут увеличены, что позволит реже проводить закуп и, соответственно, нивелировать разницу в цене в разное время года для конечного потребителя. Кроме того, такой подход обеспечит стабильно высокое качество сырья. Стоит также отметить, что с запуском элеваторов на заводе появятся новые высокопроизводительные рабочие места.

«В 2021 году планируем выйти на полный пик и будем рассматривать инвестиции уже в расширение производства продукции, так как для этого есть все предпосылки, - отмечает владелец АО «МАКФА» Валерий Юревич. - Так, мы видим благоприятный бизнес-климат, поддержку со стороны руководства Алтайского края и государства. Работать будем не только на обеспечение потребности российского рынка, но и на внешний рынок, в том числе, в рамках национальной программы по увеличению экспорта. Цель – не только увеличивать объем экспорта, но и продвигать российские продукты на мировом уровне».

Напомним, что «МАКФА» первой из российских бакалейных компаний представила российские крупы, например, на рынке Азии, зайдя на прилавки магазинов Японии. «Рынок любой страны предъявляет свои, индивидуальные запросы и необходимо это прочувствовать. Недавно мы завершили масштабное исследование рынка для того, чтобы понять, как адаптировать упаковку и вес продуктов под предпочтения японцев, чтобы успешнее продавать наш продукт. Популяризируем в Японии, к примеру, российскую гречку: рассказываем, что она вкусна, полезна, растет на Алтае, в экологически чистом регионе. Мы и впредь будем продвигать гречку как национальный продукт России также в Европе, на Ближнем Востоке и в Китае. Мы строим планы на пятилетку, но мыслим на будущее – десятилетиями. Российские продукты достойны, чтобы их знали во всем мире», - заключил Антон Белоусов.