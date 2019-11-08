На строительство полингвальной школы на улице Бондаренко в Казани потратят 686 млн рублей

Строительство полингвальной школы в Казани обойдется в 686,5 млн руб. Образовательное учреждение, рассчитанное на 1224 школьника, будет находиться на улице Бондаренко. Победителем тендера, опубликованного на портале госзакупок, стало казанское ООО «Грань». Заказчиком выступает ГИСУ Татарстана.

Согласно документации, деньги на строительство учреждения выделят из республиканского бюджета. Учреждение планируют построить к 30 августа 2020 года.

Напомним, что идея строительства первого полилингвального образовательного комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию» в Казани, в состав которого входит будущая школа на улице Бондаренко, принадлежит первому президенту Татарстана и госсоветнику республики Минтимеру Шаймиеву. Строительство школы на улице Бондаренко стартовало в сентябре 2019 года. Параллельно строительные работы ведутся на территории средней общеобразовательной школы №165, которая также будет часть первого полилингвального комплекса. Кроме того, комплекс будет включать в себя детсады. На территории школы на улице Бондаренко также планируется возвести спальный корпус. Проектировщиком выступил ГУП «Татинвестгражданпроект». Предполагается, что школу запустят в сентябре 2020 года.

"Ъ-Казань"