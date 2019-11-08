Скончался один из пострадавших в пожаре на нефтебазе «Грушовой» близ Новороссийска

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Один из шести мужчин, которые, по предварительным данным, производили сварочные работы в резервуаре для хранения нефтепродуктов на нефтебазе «Грушовая» недалеко от Новороссийска и пострадали вследствие воспламенения углеводородов, скончался сегодня ночью в медучреждении. Мужчине было 27 лет, сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов на нефтебазе «Грушовой» произошло 7 ноября около 9 часов утра. Пожар мог произойти вследствие производства сварочных работ. В 09:40 возгорание на площади 200 кв. м было локализовано. В 10:50 произошла полная ликвидация пожара.

Перевалочная нефтебаза «Грушовая» наряду с нефтебазой «Шесхарис» входит в состав нефтеперекачивающего комплекса морского торгового порта Новороссийска. Общая емкость резервуарного парка объединенного перевалочного комплекса «Шесхарис» достигает почти 1,4 млн куб.м. При этом основная нагрузка приходится на площадку «Грушовая», так как она располагает большими возможностями хранения нефти и нефтепродуктов.

Дмитрий Михеенко