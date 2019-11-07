Число пострадавших на нефтебазе под Новороссийском увеличилось до шести человек С ожогами различной степени тяжести они были доставлены в медицинское учреждение

На пожаре на нефтебазе «Грушовой» под Новороссийском пострадало шесть человек в возрасте от 22 до 35 лет. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю, которое проводит доследственную проверку по данному инциденту.

По предварительным данным ведомства, возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов на нефтебазе произошло сегодня, 7 ноября, около 9 часов утра. Пожар мог произойти вследствие производства сварочных работ. Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время на месте работает следователь территориального следственного отдела. В ходе проведения проверки планируется установить все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по прибытии первых пожарных в 09:20 на место ЧП, было установлено, что горит резервуар подземного хранения нефтепродуктов. В 09:40 возгорание на площади 200 кв. м было локализовано. В 10:50 произошла полная ликвидация пожара, сообщили в ГУ МЧС по краю.

Перевалочная нефтебаза «Грушовая» расположена в верховьях реки Богаго в урочище балки Грушовая на берегу Черного моря и наряду с нефтебазой «Шесхарис» входит в состав нефтеперекачивающего комплекса морского торгового порта Новороссийска. Производственные площадки нефтебаз, расположенные по разные стороны Маркхотского горного хребта, соединены между собой технологическим тоннелем Грушовая – Шесхарис. Общая емкость резервуарного парка объединенного перевалочного комплекса «Шесхарис» достигает почти 1,4 млн куб.м. При этом основная нагрузка приходится на площадку «Грушовая», так как она располагает большими возможностями хранения нефти и нефтепродуктов.

Дмитрий Михеенко