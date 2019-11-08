Комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию России против героизации нацизма

Комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов принял проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, предложенный Россией. Против выступили Украина и США, за проголосовало 121 государство, а 55 стран от голосования воздержалось.

Резолюция, в частности, рекомендует государствам принять меры «в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны». Также авторы призывают страны ликвидировать все формы расовой дискриминации, в случае необходимости — законодательно.

«Лишь два государства традиционно проголосовали против — США и Украина»,— сказал по итогам голосования журналистам директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что «одна из делегаций, которая голосовала против российской резолюции на проходивших консультациях по ее согласованию и подготовке, выражала мнение, что никого и никогда нельзя осуждать за сотрудничество с нацистским движением». На вопрос о том, была ли это украинская делегация, господин Аляутдинов ответил: «Нетрудно догадаться».

С 2005 года такая резолюция принимается ежегодно. Последние несколько раз только США и Украина голосовали против. Напомним, в июле комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил резолюцию о борьбе с неонацизмом, автором которой был российский депутат Артем Туров. Делегации Литвы, Украины и Великобритании осудили текст резолюции за отсутствие осуждения коммунизма, также против документа выступили представители США.