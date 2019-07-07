Комитет ПА ОБСЕ отклонил предложенную Россией резолюцию о борьбе с неонацизмом

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ отклонил резолюцию о борьбе с неонацизмом, автором которой был российский депутат Артем Туров. Против проголосовали 25 членов национальных делегаций, за выступили 11 человек, еще 13 воздержались.

В документе идет речь о призыве противодействовать героизации членов «Ваффен СС», осуждать неонацистские и националистические идеологии, основанные на расовых или национальных предрассудках. Также содержалось напоминание о том, что Нюрнбергский трибунал признал преступными СС и ее составные части.

Делегации Литвы, Украины и Великобритании осудили текст резолюции за отсутствие осуждения коммунизма. Против документа также выступили представители из США.

По мнению господина Турова, делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ «идет на поводу» у некоторых стран, которые «изначально проявляют свое русофобское отношение». «Обсуждение документов, которые мы выносим, какие бы они ни были, из серьезного превращается в определенный фарс. К сожалению, мы видим это со стороны Украины, ряда прибалтийских стран»,— цитирует его ТАСС.

Напомним, в 2018 году третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял предложенный Россией проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма. Против выступили Украина и США, 51 страна воздержалась от голосования.