В «Альфа ритейл компани» Евгения Насоленко введена процедура банкротства

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в ООО «Альфа ритейл компани», возглавляемом новосибирским предпринимателем Евгением Насоленко.

Как следует из материалов дела, заявление о признании компании банкротом подало московское ООО «РНГО», связанное с ПАО «Татнефть», из-за долга 343,6 млн руб. В конце октября «РНГО» стала основным кредитором в деле о банкротстве еще одной компании, связанной с бизнесом братьев Насоленко- ООО «Ритейл центр». Суд включил в реестр требования «РНГО» на сумму 1,8 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Альфа ритейл компани» является лицензиатом торговой марки «Бахетле». Предприниматели Евгений и Виталий Насоленко с 2010 года развивают в Сибири по франшизе торговую сеть «Бахетле». Магазины этой торговой марки открыты в Новосибирске, Барнауле.

В октябре этого года суд ввел в отношении братьев Насоленко процедуры реализации имущества.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Альфа ритейл компани» в 2018 году – 2,4 млрд руб., чистая прибыль – 49,1 млн руб., долгосрочные и краткосрочные обязательства компании – более 3,7 млрд руб.

Оксана Павлова